Напавший на учительницу с молотком школьник из Екатеринбурга избежал колонии

Напавший на учительницу с молотком школьник из Екатеринбурга избежал колонии

Сегодня, 15:02ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге вынесли приговор школьнику, ударившему молотком учительницу: он отправится на принудительное лечение.

Школьник из Екатеринбурга, который напал на учительницу с молотком и нанес ей черепно-мозговую травму, избежал реального тюремного срока. Ему было назначено принудительное лечение.

Судом применена мера медицинского характера в виде принудительного лечения,рассказали Е1 в Кировском районном суде, где рассматривали дело.

Дело шло почти год. Школьнику грозила статья за попытку убийства, но он отправится в психиатрический стационар специального режима вместо колонии. По данным следствия, подросток совершил поступок из-за личной неприязни, процесс проходил в закрытом режиме.

Напомним, 25 декабря 2019 года ученик школы № 24 в Екатеринбурге напал на 54-летнюю учительницу русского языка и литературы. Он ударил ее молотком по голове, а затем отправился на занятия.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
суднападениешкольникпринудительное лечениеЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы