Напавший на учительницу с молотком школьник из Екатеринбурга избежал колонии

Школьник из Екатеринбурга, который напал на учительницу с молотком и нанес ей черепно-мозговую травму, избежал реального тюремного срока. Ему было назначено принудительное лечение.
Судом применена мера медицинского характера в виде принудительного лечения,рассказали Е1 в Кировском районном суде, где рассматривали дело.
Дело шло почти год. Школьнику грозила статья за попытку убийства, но он отправится в психиатрический стационар специального режима вместо колонии. По данным следствия, подросток совершил поступок из-за личной неприязни, процесс проходил в закрытом режиме.
Напомним, 25 декабря 2019 года ученик школы № 24 в Екатеринбурге напал на 54-летнюю учительницу русского языка и литературы. Он ударил ее молотком по голове, а затем отправился на занятия.