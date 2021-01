Суд обязал администрацию Горноуральского округа убрать три свалки под Нижним Тагилом

Суд обязал администрацию Горноуральского городского округа убрать три несанкционированные свалки под Нижним Тагилом.

Суд Ленинского района Нижнего Тагила, по иску от межрайонной природоохранной прокуратуры, обязал администрацию ГГО ликвидировать свалки в поселке Новоасбест, сообщает телеканал «Реальный Тагил». Убрать мусор необходимо на трех участках поселка, общей площадью 48 квадратных метров. Предполагается, что свалки образовались не без помощи владельцев дачных и садовых участков в период, когда еще не было мусорных контейнеров. Напомним, в октябре 2020 года в Нижнем Тагиле активисты выявили сжигание мусора на территории складов на улице Индустриальная. Тагильские общественники выявили сжигание мусора на территории складов

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter