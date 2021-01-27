Суд обязал администрацию Горноуральского округа убрать три свалки под Нижним Тагилом

Суд обязал администрацию Горноуральского округа убрать три свалки под Нижним Тагилом

Сегодня, 13:28ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Суд обязал администрацию Горноуральского городского округа убрать три несанкционированные свалки под Нижним Тагилом.

Суд Ленинского района Нижнего Тагила, по иску от межрайонной природоохранной прокуратуры, обязал администрацию ГГО ликвидировать свалки в поселке Новоасбест, сообщает телеканал «Реальный Тагил».

Убрать мусор необходимо на трех участках поселка, общей площадью 48 квадратных метров. Предполагается, что свалки образовались не без помощи владельцев дачных и садовых участков в период, когда еще не было мусорных контейнеров.

Напомним, в октябре 2020 года в Нижнем Тагиле активисты выявили сжигание мусора на территории складов на улице Индустриальная.

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