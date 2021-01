В Екатеринбурге бизнесмены попросили сделать из аэропорта «Кольцово» авиахаб

В Екатеринбурге в аэропорту «Кольцово» могут появиться субсидируемые рейсы, письмо с просьбой о создании хаба написали представители авиабизнеса руководителю Росавиации Александру Нерадько

Представители S7, Red Wings, IrAero, Utair, RusLine, UVT Aero и холдинга «Аэропорты регионов» написали письмо главе Росавиации Александру Нерадько с просьбой ввести в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге использование субсидируемых рейсов (код-шеринг), пишут «Известия» со ссылкой на инсайдера. По словам источника, в Росавиации положительно относятся к идее код-шеринга. Для рядовых пассажиров введение таких маршрутов означает увеличение числа рейсов, которые будут напрямую следовать из аэропорта столицы Урала. По данным издания, авторы идеи считают, что мера позволит увеличить пассажиропоток и улучит эффективность использования средств из бюджета на 50%. Напомним, авиакомпания RedWings планирует использовать аэропорт «Кольцово» как «хаб» для транзита в регионы Российской Федерации. Идею раскритиковал глава «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов. Глава «Уральских авиалиний» раскритиковал запуск транзитного хаба в Кольцово

