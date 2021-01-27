В Екатеринбурге бизнесмены попросили сделать из аэропорта «Кольцово» авиахаб

Для рядовых пассажиров введение таких маршрутов означает увеличение числа рейсов, которые будут напрямую следовать из аэропорта столицы Урала. По данным издания, авторы идеи считают, что мера позволит увеличить пассажиропоток и улучит эффективность использования средств из бюджета на 50%.