В Екатеринбурге планируется проведение митинга в поддержку Алексея Навального, сообщается в социальных сетях.

Очередное мероприятие запланировали на 31 января в столице Урала. Напомним, 23 января прошла волна несанкционированных митингов с требованием отпустить оппозиционера Алексея Навального из СИЗО. В Свердловской области такие акции прошли в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. В столице Урала на улицы вышли тысячи человек. В Екатеринбурге тысячи человек вышли на митинг в поддержку Навального

