В Нижнем Тагиле «закладчики» начали прятать наркотики на припаркованных автомобилях

Житель Нижнего Тагила с декабря 2020 года не передвигался на автомобиле и оставил его на длительную стоянку во дворе. В какой-то момент он решил осмотреть свою машину и заметил следы на снегу в районе дворников. Они показались ему странными, и автолюбитель решил очистить транспортное средство снега. В результате мужчина обнаружил пластиковый пакет, предположительно содержащий наркотики, сообщается в группе ОД «Тагил без ям» во «Вконтакте».