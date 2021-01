В Нижнем Тагиле «закладчики» начали прятать наркотики на припаркованных автомобилях

В Нижнем Тагиле «закладчики» стали прятать наркотические средства в снег, скапливающийся в ходе длительной стоянки машин.

Житель Нижнего Тагила с декабря 2020 года не передвигался на автомобиле и оставил его на длительную стоянку во дворе. В какой-то момент он решил осмотреть свою машину и заметил следы на снегу в районе дворников. Они показались ему странными, и автолюбитель решил очистить транспортное средство снега. В результате мужчина обнаружил пластиковый пакет, предположительно содержащий наркотики, сообщается в группе ОД «Тагил без ям» во «Вконтакте». Мужчина испугался, что ответственность будет возложена на него. Он не стал обращаться в полицию и выбросил находку в мусорный бак. Автомобиль он перегнал в гараж. В группе предположили, что данная схема удобнее для «закладчиков». Они находят машины, которые покрыты большим слоем снега, и прячут наркотик в нем. Такой способ удобнее, так как машину легко идентифицировать по номеру, а «закладку» не надо искать по подъезду, под крыльцом и прочих местах. Photo: 1MediaInvest Редакции TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» рассказали, как действовать в подобных ситуациях. По словам правоохранителей, такие случаи единичны. Сотрудники полиции советуют, как и при обнаружении любых подозрительных предметов, не прикасаться. Необходимо незамедлительно сообщить о находке в органы внутренних дел. Не нужно бояться, что вас привлекут к ответственности. Конечно, придется дать объяснения, при каких обстоятельствах обнаружено, но не более, говорят в пресс-службе. Отмечается, что в практике сотрудников, специализирующихся в работе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, есть немало примеров таких сообщений, которые в дальнейшем использовались в оперативной деятельности. Напомним, житель Нижнего Тагила заказал наркотики и реагенты через интернет и организовал нарколабораторию в съемном гараже. Он производил наркотики и распространял их через сообщника путём «закладок». Тагильчанин организовал в гараже нарколабораторию и был пойман ФСБ

