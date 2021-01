В России протестировали устройство для высокоточного бурения

ПАО «Газпромнефть» и компания VISITECH, которая входит в портфель Дальневосточного фонда высоких технологий, созданного при участии РОСНАНО, представили инновационное устройство для определения позиции буровой установки.

Испытания нового оборудования VISITECH Q-SPT уже прошли на Восточно-Мессояхском месторождении, которое является самым северным разрабатываемым районом на континенте, и были успешно завершены. Как отмечает РОСНАНО, данное устройство — первое в мире, которое способно выполнять такую точную работу. Определение позиции буровой установки рассчитывается с точностью до 5 см даже в полевых условиях. Иностранные аналоги такого прибора, которые ранее использовались для определения подходящей для бурения точки, работали с погрешностью до 15 см. Применение такого оборудования позволит минимизировать ошибки при монтаже буровой установки и будет способствовать увеличению продуктивности добывающих работ за счет охвата большей территории месторождений. Настроить прибор на работу с такой внушительной точностью специалисты смогли благодаря внедрению инновационных компонентов навигации. Стоит отметить, что устройство способно функционировать полностью автономно, поэтому не потребуется вызывать на объект персонал, чтобы фиксировать координаты, которые укажет Q-SPT. Данное качество прибора позволит обеспечить безопасность на объектах, а также будет способствовать сокращению простоев в работе, которые являются причиной убытков. Как сообщает glasnarod.ru, VISITECH Q-SPT предназначен для работы в любых климатических условиях, вне зависимости от диапазона температур окружающей среды и влажности воздуха. Прибор имеет защиту от воздействия температур разной амплитуды и высокой влажности. Устройство может беспрерывно работать на протяжении 15 часов благодаря наличию встроенной аккумуляторной батареи. В 2021 году данный продукт будет продолжать дорабатываться и совершенствоваться — будет выпущена новая версия, которая также пройдет тестирование в полевых условиях в ближайшее время. Платформа сможет получать, обрабатывать и анализировать актуальное состояние буровых установок и прочие данные, передавая всю информацию на удаленный сервер. Компания VISITECH является автором этой уникальной разработки. Она входит в портфель Дальневосточного фонда высоких технологий (ДФВТ), созданного при участии РОСНАНО. РОСНАНО достаточно давно занимается развитием нефтегазовой индустрии. Группе компаний принадлежит ряд высокотехнологичных проектов, которые уже успешно используются в отрасли добычи полезных ископаемых. В группу компаний также включен Фонд инфраструктурных и образовательных программ, деятельность которого направлена на поддержку нанотехнологического и связанных с ним высокотехнологичных секторов экономики. Как отмечает инвестиционный директор ДФВТ Артур Мартиросов, спрос на высокие технологии во всем мире сейчас набирает обороты. Сферы науки и производства заинтересованы в том, чтобы оптимизировать все рабочие процессы, повысить эффективность деятельности каждого предприятия. VISITECH Q-SPT соответствует всем современным тенденциям. Прибор был создан на основе опыта нескольких крупнейших компаний, которые ранее занимались аналогичными изысканиями. Его полезное действие превзошло все ранее существовавшие аналоги. А учитывая масштаб нефтедобывающего сектора, у такой разработки может быть огромный коммерческий потенциал.

