В Уральской горно-металлургической компании началась массовая вакцинация работников

Считаю, что сделал осознанный выбор, поставив прививку. Чувствую себя отлично. Выражаю благодарность руководству, что сделали средство от инфекции доступным всем работникам. Призываю прививаться всех, не только коллег, но и жителей Свердловской области, а также за её пределами - следуйте нашему примеру. Только все вместе мы сможем противостоять коронавирусной пандемии, заявил Алексей Свалов.