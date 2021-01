В Уральской горно-металлургической компании началась массовая вакцинация работников

В Свердловской области УГМК начала прививочную компанию по вакцинации работников от COVID-19.

Как работодатель, Уральская горно-металлургическая компания несет ответственность за здоровье своих сотрудников, отмечает пресс-служба организации. Вакцинация от коронавирусной инфекции идет по всей России, и предприятия УГМК подключились к процессу. Прививочная компания будет проводиться через «УГМК-Здоровье», которая имеет соответствующую лицензию. Первая партия доз «Спутник V» уже получена медиками. Вакцинация пройдет среди работников на добровольной основе. Ставить средство от коронавируса будут после того, как будут получены анализы крови на наличие антител, рассказал руководитель оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции в УГМК Алексей Смирнов. Руководитель оперштаба добавил, что результаты исследуются в лаборатории, затем будет производится медосмотр врачом-терапевтом. При отсутствии медицинских противопоказаний, принимается решение о вакцинации работника Photo: Пресс-служба УГМК Прививка ставится в два этапа. После этого в организме формируются антитела к инфекции. Согласно исследованиям, шансы заразиться COVID-19 после вакцинации приближены к нулю. Директора УГМК по персоналу Андрей Чувилкин рассказал, что с начала коронавирусной эпидемии, в компании 7-20% сотрудников уже переболели COVID-19. Планируется выйти на уровень общественного иммунитета у 80% работников. Формирование массового иммунитета в коллективах трудящихся - это первостепенная задача. Благодаря этому, все смогут быть уверены, что коллеги не будут передавать инфекцию друг другу, не принесут вирус своей семье и друзьям. Кроме того, предприятия смогут перейти к нормальному рабочему процессу, без самоизоляции и удаленной формы труда, объяснил Андрей Чувилкин. Начальник пресс-службы УГМК Алексей Свалов отметил, что прививка является для всех сотрудников бесплатной. Он рассказал, что сам уже привился от инфекции, предварительно изучив, как работает вакцина от COVID-19. Считаю, что сделал осознанный выбор, поставив прививку. Чувствую себя отлично. Выражаю благодарность руководству, что сделали средство от инфекции доступным всем работникам. Призываю прививаться всех, не только коллег, но и жителей Свердловской области, а также за её пределами - следуйте нашему примеру. Только все вместе мы сможем противостоять коронавирусной пандемии, заявил Алексей Свалов. Отмечается, что прививочная компания для сотрудников УГМК в Свердловской области стартует на этой неделе. С 1 февраля начнется вакцинация сотрудников предприятий за пределами Свердловской области.

