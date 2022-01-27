Абдулкадыров попросил депутатов УВЗ обратить внимание на проблему мошенничества

Он добавил, что сразу же после начала разговора о том, чтобы взять кредит, перевести деньги на безопасные счета и так далее, нужно отключать телефон и не продолжать беседу. Также он попросил быть внимательнее с данными банковских карт, так как они должны быть известны только владельцу.