Абдулкадыров попросил депутатов УВЗ обратить внимание на проблему мошенничества

Абдулкадыров попросил депутатов УВЗ обратить внимание на проблему мошенничества
Абдулкадыров попросил депутатов УВЗ обратить внимание на проблему мошенничества
Сегодня, 11:47ОбществоФото: Яндекс.Карты
Обратить внимание на проблему мошенничества в отношении сотрудников УВЗ попросил депутатов начальник полиции Нижнего Тагила Ибрагим Абдулкадыров.

На дистанционное мошенничество попадаются люди разных категорий и сотрудники УВЗ не исключение, рассказал Абудлкадыров во время ежегодного доклада по итогам работы. Среди пострадавших от преступников есть сотрудники ЕВРАЗ НТМК, администрации, управления образования и другие.

Сами же жуликам переводят деньги! Какие могут быть безопасные счета! Есть люди самых разных категорий: работники НТМК, УВЗ, сотрудники администрации, управления образования, заявил Абдулкадыров.

По статистике подобных преступлений, самыми доверчивыми в Нижнем Тагиле считаются жители Дзержинского района.

Основными дислокациями мошенников начальник полиции называет Казахстан, Украину, Германию, Беларусь и США.

Он добавил, что сразу же после начала разговора о том, чтобы взять кредит, перевести деньги на безопасные счета и так далее, нужно отключать телефон и не продолжать беседу. Также он попросил быть внимательнее с данными банковских карт, так как они должны быть известны только владельцу.

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