Абдулкадыров попросил депутатов УВЗ обратить внимание на проблему мошенничества

На дистанционное мошенничество попадаются люди разных категорий и сотрудники УВЗ не исключение, рассказал Абудлкадыров во время ежегодного доклада по итогам работы. Среди пострадавших от преступников есть сотрудники ЕВРАЗ НТМК, администрации, управления образования и другие.
Сами же жуликам переводят деньги! Какие могут быть безопасные счета! Есть люди самых разных категорий: работники НТМК, УВЗ, сотрудники администрации, управления образования, заявил Абдулкадыров.
По статистике подобных преступлений, самыми доверчивыми в Нижнем Тагиле считаются жители Дзержинского района.
Основными дислокациями мошенников начальник полиции называет Казахстан, Украину, Германию, Беларусь и США.
Он добавил, что сразу же после начала разговора о том, чтобы взять кредит, перевести деньги на безопасные счета и так далее, нужно отключать телефон и не продолжать беседу. Также он попросил быть внимательнее с данными банковских карт, так как они должны быть известны только владельцу.