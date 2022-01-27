Еще 400 камер «Безопасного города» будут установлены у тагильских детсадов и школ

На сегодняшний день работает уже более 500 камер. Около 400 планируется установить дополнительно у всевозможных дошкольных учреждений, школ,сообщил начальник МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров в ходе ежегодного отчета.
На данный момент реализованы уже первый и второй этапы проекта «Безопасный город». Это, по словам полковника, привело к снижению числа совершаемых преступлений.
Он также добавил, что на данный момент подключены и работают более 500 камер на территории города.
Напомним, показатели зарегистрированных преступлений на территории Нижнего Тагила снизились за 2021 год на 10%. При этом ежедневно правоохранители принимают от граждан порядка 300-350 заявлений.