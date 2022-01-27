Количество ДТП в Нижнем Тагиле снизилось за год на 10%

Количество ДТП в Нижнем Тагиле снизилось за год на 10%
Количество ДТП в Нижнем Тагиле снизилось за год на 10%
Сегодня, 13:05ОбществоФото: 1MI
Число зарегистрированных ДТП на территории Нижнего Тагила за 2021 год снизилось на 10%. Однако отмечается рост количества погибших. Их стало больше на 12%, по сравнению с 2020 годом.

Зарегистрировано меньше пострадавших в результате аварий среди детей и взрослых, сообщил начальник городской полиции Ибрагим Абдулкадыров в ходе ежегодного отчета о деятельности правоохранительных органов.

Он отметил, что проводится серьезная работа по состоянию дорог и информированию населения.

Продолжает расти количество водителей в состоянии алкогольного опьянения, лишенных водительских прав. Ими совершаются тяжкие, серьезные ДТП. В любой аварии человек может остаться инвалидом. За повторное нарушение нами завершено только 123 уголовных дела и направлены в суд, добавил Абудлкадыров.

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