Количество ДТП в Нижнем Тагиле снизилось за год на 10%

Число зарегистрированных ДТП на территории Нижнего Тагила за 2021 год снизилось на 10%. Однако отмечается рост количества погибших. Их стало больше на 12%, по сравнению с 2020 годом.

Зарегистрировано меньше пострадавших в результате аварий среди детей и взрослых, сообщил начальник городской полиции Ибрагим Абдулкадыров в ходе ежегодного отчета о деятельности правоохранительных органов. Он отметил, что проводится серьезная работа по состоянию дорог и информированию населения. Продолжает расти количество водителей в состоянии алкогольного опьянения, лишенных водительских прав. Ими совершаются тяжкие, серьезные ДТП. В любой аварии человек может остаться инвалидом. За повторное нарушение нами завершено только 123 уголовных дела и направлены в суд, добавил Абудлкадыров. Изнасилования и притоны: Абдулкадыров отчитался о раскрытии преступлений в Тагиле

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