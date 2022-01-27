Машина в зеленке и заявление о клевете. Тагильчанки судятся из-за аренды офиса

Клей в замки залили 18 декабря — хотя ранее Елена сообщала, что об этом стало известно 28 декабря. Неизвестный открыл ключом жалюзи, залил клей в замок офисной двери, затем уже испортил второй замок. Адвокат утверждает, что ключей у Юлии и ее мужа не было. Елена же говорит, что меняла замки только от входной двери, а от жалюзи ключи у бывшего арендатора все-таки были.