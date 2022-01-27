Машина в зеленке и заявление о клевете. Тагильчанки судятся из-за аренды офиса

К делу двух предпринимательниц из Нижнего Тагила подключились несколько юристов и полицейских. То одной, то другой стороне отказывают в возбуждении уголовного дела, однако девушки продолжают отстаивать свои интересы, подавая один за другим заявления в суд, налоговую или полицию.
Ранее мы опубликовали историю Елены, чью машину облили зеленкой и замазали замки в офисе эпоксидным клеем. Версию второй стороны — предпринимательницы Юлии (прим. — имя изменено) и ее мужа — нам рассказал их адвокат Иван Чумаков. Сама пара отказалась комментировать происходящее по неизвестным причинам.
В одной из тагильских групп во ВКонтакте в начале января появился пост о том, что муж предпринимательницы Юлии облил зеленкой машину владелицы офисного помещения Елены. Мужчина неоднократно портил транспорт девушки, утверждал автор поста и пытался таким образом найти свидетелей происходящего.
Сама Юлия и ее муж вину полностью отрицают, говорит их юрист Иван Чумаков. Пара считает, что пост могла разместить только Елена. Они подали на девушку заявление в полицию, пытаясь привлечь ее к уголовной ответственности по статье о клевете. Правоохранители опросили девушку и отказали в возбуждении дела, но Юлия и ее муж не собираются сдаваться.
Там идет речь от первого лица, поэтому и подозревают Елену, сказал адвокат.
Веских доказательств невиновности, как и вины мужчины нет ни у адвоката, ни у полицейских, ни у круга Елены.
Причиной разногласий между женщинами стало офисное помещение, расположенное в центре Нижнего Тагила. Со слов Ивана Чумакова, Елена в 2020 году приобрела недвижимость совместно со своей знакомой. Однако вести дела они не смогли, так как у совладелицы возникли трудности в семье.
Тогда Елена познакомилась с Юлией — бьюти-мастером, мечтающем арендовать помещение и открыть салон красоты. Девушки договорились делить выручку пополам, а вот об арендной плате речи не было, говорит адвокат Юлии. Арендатор закупила оборудование, организовала работу, а в дальнейшем еще и платила коммунальные платежи. Она утверждает, что исправно отдавала 50% выручки Елене.
Ей (Юлии) было предложено: ты покупаешь оборудование, я тебе половину стоимости оборудования возвращаю. И будем работать: ты 50%, и я 50%. Но ты оформляешь это предприятие на себя. Ни о какой арендной плате речи нет, рассказывает адвокат Иван Чумаков.
Однако владелица офиса Елена утверждает обратное. С ее слов, договоренность была только об арендной плате, а выручку Юлия ей не отдавала.
Разнятся показания тагильчанок и о причине прекращения совместной деятельности. Как утверждает Юлия, Елена в конце концов предложила ей выкупить свою долю за 1,5 млн, а сама арендатор хотела выкупить долю совладелицы Елены за 1,3 млн рублей. Такое предложение не устроило девушку — произошел скандал.
После этого разговора Юлия вылетает из этого помещения без права там появляться. Замки меняются, ключи изымаются. И в этом разговоре впервые говорится (Еленой): «Тогда заплати арендную плату», говорит юрист.
Елена же утверждает, что Юлия постепенно начала вывозить оборудование из офиса. Тогда владелица и поняла, что она хочет съехать, так и не заплатив аренду.
Адвокат Юлии настаивает, что муж девушки не причастен к порче имущества Елены. С его слов, у них даже не было ключей от двери. Последний раз Елена сменила замки в ноябре этого года, и ключи от него были только у нее.
Клей в замки залили 18 декабря — хотя ранее Елена сообщала, что об этом стало известно 28 декабря. Неизвестный открыл ключом жалюзи, залил клей в замок офисной двери, затем уже испортил второй замок. Адвокат утверждает, что ключей у Юлии и ее мужа не было. Елена же говорит, что меняла замки только от входной двери, а от жалюзи ключи у бывшего арендатора все-таки были.
Елена подала на Юлию в суд, чтобы взыскать арендную плату за два года. Юлия пыталась доказать, что отдавала владелице офиса 50% выручки, Елена же утверждала обратное. Примечательно, что ни у одной из девушек не было никаких письменных договоренностей. То есть Елена не заключала договор об аренде, а Юлия не фиксировала, что отдавала владелице 50% выручки.
У нас был очень длительный процесс, мы сидели с утра и до четырех часов, говорит адвокат Иван Чумаков.
Судья удовлетворил иск Елены частично. Юлия должна вернуть ей 50% аренды, так как в ходе судебного разбирательства, со слов владелицы помещения, было оговорено, что арендатор отдавал 50% аренды.