На пересадку детей в душный коридор в школе Екатеринбурга пожаловались родители

В школе Екатеринбурга № 25 случился конфликт из-за проветривания класса. После того, как учащиеся на перемене открыли окно, из своего кабинета их пересадили в коридор.

Ситуация обеспокоила родителей. Они переживают, что школьники по семь уроков сидят без свежего воздуха. По словам одного из родителей, за проветривание наказали учащихся 10 класса. В тот день кто-то сфотографировал ребенка, выглядывающего в окно, и отправил снимок директору. После этого класс был переведен в помещение коридорного типа без вентиляции, сообщает Е1. Особенно родителей возмущает факт того, что все это происходит во время пандемии коронавируса. Они в течение нескольких дней безуспешно пытаются связаться с директором. В школе также решили не комментировать инцидент. В департаменте образования же сказали, что старшеклассники были лишь переведены в другой кабинет, который имеет систему вентиляции. Там есть парты и стулья, доска, компьютер, проектор с экраном и принтер. На окнах имеются жалюзи. Отметили, что учеников не держат в одном классе все семь уроков. Однако, по словам школьников, в классе не открываются окна, а также отсутствует вентиляция. Ученики жалуются на головные боли из-за жары, у одного скачет давление и идет кровь из носа,рассказала одна из учениц. Напомним, коммунальная авария случилась на трубопроводе высокого давления в Екатеринбурге. В результате сотни местных жителей остались без отопления. В это число вошли школы и детсады. Детсады, школы и дома в Екатеринбурге временно остались без тепла и воды

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