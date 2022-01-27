На улице Циолковского в Нижнем Тагиле стартовала реконструкция электросетей

В Нижнем Тагиле стартовала замена электросетей на мосту

В Нижнем Тагиле стартовал первый этап реконструкции воздушной линии электросетей, расположенной в районе моста на улице Циолковского и прилегающих к нему территориях.

Работы на улице Циолковского начались в начале января. Необходимость в этом назрела давно, так как линии электропередачи старые. Провода монтировались еще в 1970-х годах двадцатого века. Напряжение у них слабое, всего 6 киловольт. Замена позволит увеличить этот показатель и повысить качество подачи электроэнергии потребителям. По словам начальника центрального района филиала «Тагилэнергосети» АО «Облкоммунэнерго» Олега Стаканчикова, протяженность участка заменяемой линии 500 метров. Рельеф поверхности неднородный, поэтому местами приходится буквально «отвоевывать» места для опор. Одни опоры поставлены на склоне холма под значительным углом, другие — намертво забетонированы,пояснил он. Место оживленное, рядом работают мостостроители, со спецтехникой и своими задачами, но это не мешает энергетикам. Бригада не выбилась из графика, а значит закончит в срок. На улице Циолковского уже вовсю установливают железобетонные опоры, а новые провода поднимают повыше и накрепко закрепляют на стойках. Работы по замене электрической линии осуществляются в рамках инвестиционной программы «Облкоммунэнерго», сообщили в пресс-службе энергокомпании. Первый этап реконструкции завершится в конце января, а второй начнется в мае этого года.

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