Обратившийся к Бастрыкину екатеринбуржец пожаловался на работу приставов

Теперь он рассказал, что получил письмо от начальника отделения судебных приставов Ленинского района Алены Дудиной. В письме сказано, что мать следует решению суда о порядке организации общения дочери с мужчиной. Однако Валерий поделился, что без договоренностей с ним женщина перед новогодними праздниками увезла девочку в Казань.