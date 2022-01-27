Обратившийся к Бастрыкину екатеринбуржец пожаловался на работу приставов

В своем обращении, опубликованном на личной странице в Instagram, мужчина поделился впечатлениями. Ранее он просил помощи из-за бывшей супруги, которая якобы препятствует лечению их общей дочери.
Теперь он рассказал, что получил письмо от начальника отделения судебных приставов Ленинского района Алены Дудиной. В письме сказано, что мать следует решению суда о порядке организации общения дочери с мужчиной. Однако Валерий поделился, что без договоренностей с ним женщина перед новогодними праздниками увезла девочку в Казань.
Мужчина придерживается мнения, что Дудина не изучала архив обращений. Он также пытался попасть к ней на прием, но ничего не произошло. Валерий напомнил, что беспокоится исключительно о здоровье дочери.
В пресс-службе ФССП по Свердловской области заявили, что из-за нового видеообращения будет проведена проверка, пишет Ура.ру.
Напомним, Валерий Бауэр развелся с женой, с которой в результате осталась его дочка. По мнению мужчины, ребенок болеет, однако бывшая супруга препятствует получению квалифицированной помощи врачей, из-за чего дочь рискует остаться инвалидом.