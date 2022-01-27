Стало известно из каких стран тагильчанам звонят мошенники

Чаще всего мошенники звонят жителям Нижнего Тагила из Казахстана, Беларуси, Украины, Германии и США. Они представляются сотрудниками банка, правоохранителями и другими лицами, только для того, чтобы обмануть граждан.

Самыми доверчивыми считаются жители Вагонки. На данный момент в отношении них совершено больше всего дистанционных мошеннических преступлений, рассказал начальник МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров во время ежегодного отчета по итогам работы за год. За год сотрудники полиции трижды выезжали на УВЗ, чтобы проинструктировать работников. Суммы приносят добровольно, сами же жуликам переводят деньги! Приходят и говорят нас хотят обмануть, мошенники пытаются списать деньги со счетов. Просят перевести деньги на безопасные счета. Какие могут быть безопасные счета своих же счетов?! возмутился Абдулкадыров. Он отметил, что попадаются на уловки люди разных категорий, имеющие высшее образование и без него. Даже кандидаты наук переводят деньги, а простые люди продают последнее или берут огромные кредиты. Отключать телефон сразу же после того, как позвонил человек и завел разговор о деньгах, кредитах и безопасных счетах, посоветовал начальник полиции. Также он напомнил, что любые данные банковских карт должны знать только их владельцы и сообщать их нельзя даже сотрудникам банка. Работа по информированию населения проводится постоянно, отмечает Абдулкадыров. Сотрудники полиции раздают листовки, размещают информацию в интернете. На данный момент следователи также обучаются борьбе с мошенничеством в интернете. Абдулкадыров доложил о снижении числа регистрируемых преступлений в Нижнем Тагиле

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