Уральский завод заплатит металлургу 2,5 млн рублей за отрезанную ногу

Семья через суд добивалась компенсации в размере 5 миллионов рублей, поскольку ПАО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» предлагало около 2 млн. Но в итоге Некрестовы согласились с определением суда, по которому получат только половину требуемой суммы — 2,5 млн рублей.