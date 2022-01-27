Уральский завод заплатит металлургу 2,5 млн рублей за отрезанную ногу

Житель Каменска-Уральского Сергей Некрестов судился с работодателем. Причиной это стал отказ предприятия от выплаты денежной компенсации за утрату трудоспособности в размере 5 миллионов рублей.
Инцидент произошел 16 июля прошлого года. В рабочего отлетела 50-килограммовая болванка. Хирурги спасли ему жизнь, но отрезали ногу из-за риска развития гангрены.
Проведенная на заводе проверка показала, что в организации производства есть нарушения. Контроль за безопасностью технологического процесса ослаблен.
С третьим разрядом прокатчика не имели права допускать на опасный участок, однако Сергей Некрестов работал в цеху один, «вытягивая» из раскаленных металлических болванок проволоку.
Семья через суд добивалась компенсации в размере 5 миллионов рублей, поскольку ПАО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» предлагало около 2 млн. Но в итоге Некрестовы согласились с определением суда, по которому получат только половину требуемой суммы — 2,5 млн рублей.
Стороны уже заключили мировое соглашение. На полученные средства истец планирует улучшить жилищные условия, ведь сейчас семья ютится в общежитии. Получив протез ноги, Сергей будет искать другую работу, сообщает Е1.