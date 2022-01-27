Уральский завод заплатит металлургу 2,5 млн рублей за отрезанную ногу

Уральский завод заплатит металлургу 2,5 млн рублей за отрезанную ногу
Уральский завод заплатит металлургу 2,5 млн рублей за отрезанную ногу
Сегодня, 10:16ОбществоФото: pixabay.com

Уральский металлург получит компенсацию за отрезанную ногу

ПАО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» по решению суда заплатит травмированному работнику только 2, 5 миллиона рублей компенсации.

Житель Каменска-Уральского Сергей Некрестов судился с работодателем. Причиной это стал отказ предприятия от выплаты денежной компенсации за утрату трудоспособности в размере 5 миллионов рублей.

Инцидент произошел 16 июля прошлого года. В рабочего отлетела 50-килограммовая болванка. Хирурги спасли ему жизнь, но отрезали ногу из-за риска развития гангрены.

Проведенная на заводе проверка показала, что в организации производства есть нарушения. Контроль за безопасностью технологического процесса ослаблен.

С третьим разрядом прокатчика не имели права допускать на опасный участок, однако Сергей Некрестов работал в цеху один, «вытягивая» из раскаленных металлических болванок проволоку.

Семья через суд добивалась компенсации в размере 5 миллионов рублей, поскольку ПАО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» предлагало около 2 млн. Но в итоге Некрестовы согласились с определением суда, по которому получат только половину требуемой суммы — 2,5 млн рублей.

Стороны уже заключили мировое соглашение. На полученные средства истец планирует улучшить жилищные условия, ведь сейчас семья ютится в общежитии. Получив протез ноги, Сергей будет искать другую работу, сообщает Е1.

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Каменск-Уральский
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