В Екатеринбурге с обочин на улице Бебеля убрали детей-попрошаек

Вечером 25 января в Екатеринбурге случилось ДТП. На улице Бебеля под колеса автомобиля попал 13-летний мальчик. Он перебегал улицу в неустановленном месте и поскользнулся. С места происшествия ребенка увезли в 9 детскую городскую больницу.
Днем позже на улицу Бебеля приехали сотрудники отдела по делам несовершеннолетних МВД. Вместе с сотрудниками дорожно-патрульной службы они «прочесали» микрорайон на предмет беспризорников и нашли их у дома № 27 на улице Технической.
Дети бегали по проезжей части и выпрашивали деньги у водителей. Руководила их действиями женщина. Увидев людей в форме, она попыталась убежать, но ее задержали.
Гражданства России у нее нет. На территории страны иностранка находится незаконно. От задержанных детей она открестилась, поэтому все они теперь находятся в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.
Личности родных детей установлены, сообщает пресс-группа УМВД по Екатеринбургу. В настоящее время решается вопрос о применении к ним мер административного наказания.