В Екатеринбурге с обочин на улице Бебеля убрали детей-попрошаек

Днем позже на улицу Бебеля приехали сотрудники отдела по делам несовершеннолетних МВД. Вместе с сотрудниками дорожно-патрульной службы они «прочесали» микрорайон на предмет беспризорников и нашли их у дома № 27 на улице Технической.