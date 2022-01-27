В Екатеринбурге с обочин на улице Бебеля убрали детей-попрошаек

В Екатеринбурге с обочин на улице Бебеля убрали детей-попрошаек
В Екатеринбурге с обочин на улице Бебеля убрали детей-попрошаек
Сегодня, 16:02ОбществоФото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге на улице Бебеля задержали детей-попрошаек

После трагичного случая с подростком на улице Бебеля сотрудники полиции Екатеринбурга провели рейд, в ходе которого задержали детей-попрошаек.

Вечером 25 января в Екатеринбурге случилось ДТП. На улице Бебеля под колеса автомобиля попал 13-летний мальчик. Он перебегал улицу в неустановленном месте и поскользнулся. С места происшествия ребенка увезли в 9 детскую городскую больницу.

Днем позже на улицу Бебеля приехали сотрудники отдела по делам несовершеннолетних МВД. Вместе с сотрудниками дорожно-патрульной службы они «прочесали» микрорайон на предмет беспризорников и нашли их у дома № 27 на улице Технической.

Дети бегали по проезжей части и выпрашивали деньги у водителей. Руководила их действиями женщина. Увидев людей в форме, она попыталась убежать, но ее задержали.

Гражданства России у нее нет. На территории страны иностранка находится незаконно. От задержанных детей она открестилась, поэтому все они теперь находятся в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Личности родных детей установлены, сообщает пресс-группа УМВД по Екатеринбургу. В настоящее время решается вопрос о применении к ним мер административного наказания.

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