XIII премия «КонТЭКст» открыла прием заявок на участие

XIII премия «КонТЭКст» открыла прием заявок на участие
XIII премия «КонТЭКст» открыла прием заявок на участие
Сегодня, 15:27ОбществоФото: фрагмент видео
Центр развития коммуникаций ТЭК и комитет по коммуникациям в ТЭК Российской ассоциации по связям с общественностью начали прием заявок на участие во всероссийской межотраслевой премии «КонТЭКст». В России она проводится уже в 13-й раз, прием заявок на участие продлится до 1 апреля.

Как и ранее, участие в конкурсе будут принимать коммуникаторы, промышленные предприятия, эксперты и журналисты нефтегазовой, электроэнергетической, атомной, угольной отраслей, пишет oilcapital.ru. Жюри включает специалистов PR-сообщества, сотрудников пресс-служб, представителей СМИ, госструктур, государственных и коммерческих компаний. В качестве информационного партнера премии выступил холдинг 1MI.

Следует отметить, что в «Инстаграме» премия запустила «Встречи в КонТЭКсте», где специалисты отвечают на важные для профессионалов в сфере коммуникаций вопросы. Награждать победителей будут в конце мая.

В текущем году также появились три новые номинации. Речь идет об информационной активности во время пандемии, развитии компаний направления ESG и анализе коммуникационных проектов по развитию цифровизации. В целом будет представлено 24 номинации, в числе которых — проекты, нацеленные на работу с молодыми людьми и развитие кадрового потенциала; имиджевые PR-проекты; корпоративные издания и лидер коммуникаций, где члены жюри оценят личный вклад в развитие коммуникационной отрасли. А важнейшим параметром оценки выступит качество презентации участников, подготовленной в формате видео.

Кроме всего, в 2022 году дополнительными показателями оценки станут влияние на итоги финансовой деятельности компании, информационная активность, оперативность и полнота сведений, предоставляемых в СМИ и в соцсети, уровень профессионализма в процессе общения с журналистами и блогерами.

Также в рамках премии будет проведен конкурс среди представителей федеральных и региональных СМИ, где награды получат самые способные журналисты, публикующие материалы о топливно-энергетической отрасли.

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