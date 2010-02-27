Белый тигр Раджахан признан самым сильным и красивым котом екатеринбургского зоопарка
27 февраля 2010, 16:37ОбществоArtem
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По итогам конкурса "Зоомистер - 2010", проходившего в зоопарке Екатеринбурга, первое место занял белый тигр по кличке Раджахан.
Поскольку 2010 год - год тигра по китайскому календарю, в этом году в конкурсе участвовали только представители семейства кошачьих, всего 12 животных, сообщает пресс-служба зоопарка. В голосовании приняли участие 615 человек, причем за Раджахана проголосовали 114 посетителей зоопарка.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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