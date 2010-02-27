Белый тигр Раджахан признан самым сильным и красивым котом екатеринбургского зоопарка

Поскольку 2010 год - год тигра по китайскому календарю, в этом году в конкурсе участвовали только представители семейства кошачьих, всего 12 животных, сообщает пресс-служба зоопарка. В голосовании приняли участие 615 человек, причем за Раджахана проголосовали 114 посетителей зоопарка.