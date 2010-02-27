Изобретатель из г. Нижний Тагил разработал уникальный картофелеуборочный комбайн

Всё механизировано, а подбирать клубни и в 21-ом веке приходится вручную, ползая на коленях – сетует пенсионер. Тагильчанин изобрел и запатентовал комбайн, который по технологии даже опережает некоторые существующие машины. Это уже вторая попытка Виктора Точёного автоматизировать уборку картофеля. Этот агрегат – модификация созданного им 10 лет назад. В новом комбайне используется технология просеивания грунта под небольшим давлением. Он может работать на любой почве, даже по первому снегу. Одновременно агрегат способен укладывать клубни в мешки.