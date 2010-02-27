Лучших благотворителей города Нижний Тагил сегодня наградили

На присвоение звания были выдвинуты 111 организаций. Общая сумма средств поступивших в течение 9 месяцев 2009 года составила почти 218 млн. рублей. Средства были направлены на улучшение образовательных, культурных и спортивных учреждений. Как нам сообщили в информационно-аналитическом управлении муниципалитета, 13 организаций удостоились звания «Лучший благотворитель года». Лучше всех в благотворительной деятельности в 2009 году себя проявили Нижнетагильский институт испытания металлов, Мостинжстрой, дополнительный офис «Тагильский» Екатеринбургского филиала акционерного коммерческого банка «РОСБАНК», СеДиНТаг, благотворительный фонд «Детская жизнь», кафе «Арбат», Антолл, Савад, Тагил-ТВ, Водоканал – НТ, Тагиллиф», Трест № 88. А нижнетагильский цирк удостоился особой награды «Лучший благотворитель города Нижний Тагил», так как он трижды получал звание «Лучший благотворитель года». Еще 38 предприятий получат почетные грамоты.