Лучших благотворителей города Нижний Тагил сегодня наградили
Глава г. Нижний Тагил Валентина Исаева сегодня наградила лучших благотворителей города по итогам 2009 года.
На присвоение звания были выдвинуты 111 организаций. Общая сумма средств поступивших в течение 9 месяцев 2009 года составила почти 218 млн. рублей. Средства были направлены на улучшение образовательных, культурных и спортивных учреждений. Как нам сообщили в информационно-аналитическом управлении муниципалитета, 13 организаций удостоились звания «Лучший благотворитель года». Лучше всех в благотворительной деятельности в 2009 году себя проявили Нижнетагильский институт испытания металлов, Мостинжстрой, дополнительный офис «Тагильский» Екатеринбургского филиала акционерного коммерческого банка «РОСБАНК», СеДиНТаг, благотворительный фонд «Детская жизнь», кафе «Арбат», Антолл, Савад, Тагил-ТВ, Водоканал – НТ, Тагиллиф», Трест № 88. А нижнетагильский цирк удостоился особой награды «Лучший благотворитель города Нижний Тагил», так как он трижды получал звание «Лучший благотворитель года». Еще 38 предприятий получат почетные грамоты.
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