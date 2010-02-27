Мошенники обманывают жителей г. Нижний Тагил, пользуясь классическими схемами

Жительнице Вагонки пришло СМС-сообщение с поздравлением. В нём говорилась, что девушка стала счастливой обладательницей крупного выигрыша. Мошенник предложил ей перевести большую сумму денег на его счет, якобы для того, чтобы получить выигрыш. Девушка дважды, 21-го и 25-го февраля, через банк перевела деньги на общую сумму 25 тыс. рублей. Поняв, что ее обманули, обратилась в милицию. Другие мошенники обманули пенсионерку. У 80-тилетней женщины мошенница, представившаяся соц. работником, украла 32 тыс. рублей. Не задолго до случившегося пенсионерке позвонил неизвестный и сказал, что будет проводиться акция соц. службы, посвященная 8-му марта. Позже на улице к ней подошла женщина и представилась соц. работником. Как сказала потерпевшая, мошенница попросила ее предоставить ей документы для получения подарков. Проникнув в квартиру, мошенница попросила хозяйку сходить на кухню. Пока пенсионерка отлучалась, мошенница нашла 32 тыс. рублей и скрылась, рассказали нам в пресс-службе УВД.