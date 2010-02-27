Обильные снегопады добавили неприятностей железнодорожникам

Как рассказали нам в Нижнетагильской транспортной прокуратуре, проверялось содержание путевого хозяйства, железнодорожных переездов, состояние пожароопасных объектов и соблюдение правил перевозки опасных грузов. Были выявлены многочисленные нарушения. Большинство связано с обильными снегопадами. Так, железнодорожные пути и стрелочные переводы не очищались от снега. Это могло вызвать сход составов. Не очищались и переезды. Снежные валы снижали видимость для автомобилистов. По результатам проверки возбуждено 14 административных дел. В суд направлено три иска.