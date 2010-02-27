Прокуратура проверит аптеки на соблюдение наценок

Раньше наценки зависели от того, импортное это лекарство, или отечественное. Теперь же критерием для установления надбавки стала цена. Чем дороже лекарство, тем ниже наценка. Максимальная розничная набавка в 36% устанавливается на медикаменты, цена которых ниже 50-ти рублей, рассказала нам начальник по лекарственному обеспечению управления здравоохранения города Галина Жук. Именно за соблюдением этих наценок и будет следить прокуратура. По мнению Галины Жук, новые надбавки снизят цены на лекарства. Но теперь аптеки отдадут предпочтение дешёвым отечественным препаратам. Ведь на них наценка – больше. А некоторые медикаменты вообще могут временно пропасть с прилавков. Ведь надбавки формируются в зависимости от зарегистрированной цены на лекарство. Но не все препараты зарегистрированы на территороии России.