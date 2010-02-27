Расходы бюджета г. Нижний Тагил увеличили почти на 44 миллиона рублей

В первую очередь увеличатся расходы на финансирование целевой программы предоставления молодым семьям муниципальной поддержки на приобретение или строительство жилья. На эти цели из бюджета планируется выделить дополнительно 12 миллионов 41 тысячу рублей и ещё 5 миллионов за счёт продажи муниципального имущества. На 12 миллионов увеличатся расходы на строительство жилья. 10 миллионов уйдёт на погашение задолженности по возмещению расходов за предоставление бесплатного проезда в городском общественном транспорте. На устранение нарушений по пожарной безопасности в учреждениях культуры требуется ещё 1 миллион 200 тысяч рублей.