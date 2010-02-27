Шоу Сафроновых

Ребята с ходу начали интенсивно шокировать зрителей

Онине только продемонстрировали свое мастерство, но и позволили (некоторым)прикоснуться к миру волшебства. В своихтрюках они задействовали простых людейиз зала (по крайней мере, хотелось бы в это верить)))) и даже детей, последниев свою очередь были несказанно рады, что их пригласили на сцену. Немногопоизображав Бонифация, Сергей попросил детей проверить, все ли в порядке сзеркалом, которое было на сцене. Дети включились в процесс очень активно,заляпали зеркало как могли. Сереже далось немалыми усилиями убедить детей втом, что никаких дверей и дырок в зеркале нет. После чего в буквальном смыслепрошел сквозь него.

Скучать никому не пришлось! Да и о какой скукемогла идти речь, когда прямо на глазах у взрослых и детей Илья наглоталсяопасных лезвий (предварительно показав залу, что они действительно настоящие), запиввсе это безобразие бокалом с неизвестной жидкостью красного цвета))). Затем,стукнув себя по затылку, на глазах уизумленной публики вынул все четыре лезвия у себя изо рта. Правда, уже связанных между собой. Чтоделал с лезвиями Илья, остается тайной.

Нельзя также оставить без внимания волшебный дрессированныйкрасный платочек, благодаря которому женская половина зала познакомилась сособенностями телосложения Андрея. Куда в итоге он исчезал из рук фокусникаоставшегося только в нижнем белье,……также останется тайной.

Вконце шоу, зрителей ждал настоящий сюрприз — освобождениеот пут – известный трюк Гарри Гуддини, который под финал продемонстрировалСергей.

Как показало представление, братьев объединяет не только любовь кмагии и хорошей музыке, но и отличное чувство юмора.

Вся программа фокусников уместилась в полтора часа, полтора часа таинственного изагадочного мира иллюзии.