Свердловские санврачи закрывают молочный завод
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области через суд потребовало приостановить деятельность ООО «Ревдинский молочный комбинат» за грубые нарушения санитарного законодательства, влекущие угрозу здоровью населения.
Об этом сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе надзорного ведомства. Проведенная проверка предприятия выявила более 30 грубых нарушений санитарного законодательства. В частности, на предприятии, которое по своим производственным возможностям способно выпускать только молоко, вырабатывалась кисломолочная продукция: кефир, сметана, ряженка, творог Также на производстве обнаружены многочисленные нарушения санитарных требований к содержанию оборудования, аппаратуры, инвентаря, несоблюдение санитарных требований по тщательной мойке и дезинфекции. По итогам проверки цикл производственной деятельности комбината был приостановлен на 5 суток. Далее все материалы были направлены в суд для решения вопроса об административном приостановлении деятельности комбината на 90 суток.
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