Свердловские санврачи закрывают молочный завод

Об этом сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе надзорного ведомства. Проведенная проверка предприятия выявила более 30 грубых нарушений санитарного законодательства. В частности, на предприятии, которое по своим производственным возможностям способно выпускать только молоко, вырабатывалась кисломолочная продукция: кефир, сметана, ряженка, творог Также на производстве обнаружены многочисленные нарушения санитарных требований к содержанию оборудования, аппаратуры, инвентаря, несоблюдение санитарных требований по тщательной мойке и дезинфекции. По итогам проверки цикл производственной деятельности комбината был приостановлен на 5 суток. Далее все материалы были направлены в суд для решения вопроса об административном приостановлении деятельности комбината на 90 суток.