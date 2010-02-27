Уральские манси занялись бизнесом

На севере региона сейчас проживает около 170 представителей народа манси. Недавно они начали обживать новую деревню, построенную на реке Лозьва. Недалеко от этого поселения создано охотничье хозяйство "Вершина Лозьвы", где манси могут зарабатывать на организации экскурсий и охоты, передает Новый регион.