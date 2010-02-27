В Свердловской области ждут амнистии заключенных

По данным «Нового Региона» предполагается, что амнистированы будут ветераны войны и инвалиды. Сколько будет освобождено преступников в Свердловской области, станет ясно после опубликования категорий заключенных, подпадающих под амнистию. Как сказали в пресс-службе ГУФСИН, следует отметить, что в современной России амнистии в связи с юбилеем победы в Великой Отечественной войне проводились уже трижды. В 1995 году освободили 131 тысячу человек, в 2000 году – 206 тысяч человек, а в 2005 году – чуть более 200 фронтовиков, жителей блокадного Ленинграда, узников концлагерей и тружеников тыла.