Ателье Bertone представило первые изображения концепта Nuccio
27 февраля 2012, 08:29ОбществоРОман БОТов
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Легендарная итальянская компания Bertone, которая известна многим поклонникам по-настоящему красивых суперкаров, на предстоящем моторшоу в Женеве отметит свой столетний юбилей и представит новый концепт Nuccio, сообщает 5 Колесо. Ранее итальянцы опубликовали эскизы концепт-кара. Теперь же в Сети представлены реалистичные изображения автомобиля, разработанного дизайнером Майком Робинсоном, названного в честь Джузеппе Нуччио Бертоне, возглавлявшего ателье с 1946 года по 1997 год.
Дизайнеры черпали вдохновение в Alfa Romeo Carabo, Lancia Stratos Zero, Lamborghini Countach и Bravo, разработанных Bertone в 1968, 1970, 1971 и 1974 году соответственно, сообщает Motor.ru. Bertone Nuccio ровно на 7 мм перерос Ferrari 458: высота автомобиля составляет 1220 мм. Под капотом концепта расположился 4,3-литровый мотор V8 мощностью 483 л. с. Точно такой же устанавливается на обновлённую версию Ferrari California.
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