Ателье Bertone представило первые изображения концепта Nuccio

Дизайнеры черпали вдохновение в Alfa Romeo Carabo, Lancia Stratos Zero, Lamborghini Countach и Bravo, разработанных Bertone в 1968, 1970, 1971 и 1974 году соответственно, сообщает Motor.ru. Bertone Nuccio ровно на 7 мм перерос Ferrari 458: высота автомобиля составляет 1220 мм. Под капотом концепта расположился 4,3-литровый мотор V8 мощностью 483 л. с. Точно такой же устанавливается на обновлённую версию Ferrari California.