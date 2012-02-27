Ателье Pininfarina рассекретило гибридный спортседан

Каждый из них развивает 90 лошадиных сил, при этом мощность на небольшой промежуток времени (например, для резкого ускорения) может увеличиваться до 204 лошадиных сил. Таким образом, максимальная суммарная отдача двигателей достигает 816 лошадиных сил. Аккумуляторы силовой установки подзаряжаются при помощи небольшой турбины, работающей от дизельного агрегата. По словам представителей «Пининфарины», суммарный запас хода прототипа составляет 800 километров, из которых 205 километров автомобиль может проехать исключительно на электротяге. Уровень выбросов CO2 Cambiano — 45 граммов на километр. Первой «сотни» концепт-кар может достигать за 4,2 секунды. Максимальная скорость — 250 километров в час. Как отметили в дизайн-ателье, другими особенностями конструкции Cambiano является трехдверный кузов (одна дверь с водительской стороны и две с пассажирской), отсутствие центральной стойки, пассажирский отсек, изготовленный из карбона, а также отделка пола салона, приборной панели и части дверных панелей плашками из переработанного дуба, взятого с использовавшихся в Венеции навигационных вешек.