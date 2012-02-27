Мужчины Нижнего Тагила бьются за звание самого спортивного

Свои спортивные достижения и активную жизненную позицию участники должны показать на 3 фотографиях. Участвуют самые разные спортсмены - от борцов и футболистов до лыжников и экстримальных туристов. Надо сказать, что участники в преддверие 8 марта очень даже радуют глаза наших посетительниц, а некоторые вызывают и горячие обсуждения в комментариях.

Кто же станет счастливым обладателем главного приза? Напомним, что призы у нас весьма и весьма серьезные:

2 место - путевка на 2-х человек на базу активного отдыха «Таёжная рось» на сутки с питанием, плюс «Таёжная баня» на 1 час.

3 место - путевка на 2-х человек на базу активного отдыха «Таёжная рось» на сутки с питанием.

А раз серьезные призы, то серьезная и борьба. Чтобы она была честной, с 27 по 29 февраля мы проведем проверку голосов на накрутки и уже 1 марта до 18.00 объявим победителей и пригласим их на торжественное награждение. Всем удачи!