Nissan покажет в Женеве концепт нового X-Trail

Nissan - безоговорочный лидер в сегменте кроссоверов. Новые идеи компании по расширению успешного модельного ряда будут представлены на Автосалоне в Женеве 6 марта 2012 года, - вот и все, что сообщила компания о премьере, призывая следить за развитием событий. Первый, весьма скромный тизер нового кроссовера определяет лишь общие черты кузова. Судя по профилю машины, здесь не обошлось без оглядки на ставший популярным британский кроссовер Range Rover Evoque. Косвенное тому подтверждение – линия крыши, плечевая линия и едва заметные передние фары. Впрочем, до мировой премьеры Hi-Cross осталось всего неделя. По данным портала Autocar, концепт Hi-Cross представляет собой будущее новое поколение кроссовера X-Trail. По данным издания, автомобиль получит основную семиместную компоновку салона, но также будет доступна и пятиместная версия. В качестве ключевого мотора Autocar предлагает 2,0-литровый дизельный двигатель. Предполагается, что серийная версия кроссовера появится в начале следующего года, а в продаже новое поколение X-Trail должно появиться осенью 2013 года.