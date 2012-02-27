Нижнетагильский Роспотребнадзор предупреждает: в городе может продаваться некачественный сыр

Сыр, изготовленный на трех предприятиях страны, не соответствует требованиям «Технического регламента на молоко и молочную продукцию» по содержанию растительных жиров. При этом данные об этом не указываются на этикетке продуктов. Итак, стоит опасаться сыров, изготовленных на ЧП КФ «Прометей», Черниговская область, ООО «ГАДЯЧСЫР» и АО «Пирятинский сырзавод», Полтавская область.