Нижнетагильский Роспотребнадзор предупреждает: в городе может продаваться некачественный сыр
27 февраля 2012, 12:55Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
По данным Главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, на территории страны в обращении находятся некачественные сыры украинского производства.
Сыр, изготовленный на трех предприятиях страны, не соответствует требованиям «Технического регламента на молоко и молочную продукцию» по содержанию растительных жиров. При этом данные об этом не указываются на этикетке продуктов. Итак, стоит опасаться сыров, изготовленных на ЧП КФ «Прометей», Черниговская область, ООО «ГАДЯЧСЫР» и АО «Пирятинский сырзавод», Полтавская область.
Нижнетагильский Роспотребнадзор просит население сообщить сведения о фактах реализации даннойпродукции по адресу:622036 г. Нижний Тагилул. Октябрьской революции,86 или по следующим телефонам: 25-45-70, 47-64-06, 47-64-07.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей