О чем шутили тагильчане на КВН-кубке Городского дворца Молодежи и почему выиграли гости из Челябинска?

«Кубок вызова» - серьезная битва среди команд. Боролись за сертификат на 20 000 рублей (приятная сумма, согласитесь) 4 команды КВН из Нижнего Тагила - «Северный квартал», «Вагонка», «Тагил» и «Песок», 2 команды из Екатеринбурга - «Качели» и «Зима», гости из Челябинска «Проспект Победы» и команда Новоуральска «Каша».

Битва была жаркой: политический юмор о предвыборных гонках кандидатов в депутаты сменялся бытовыми сценами типа «Выпускной у сына». Зритель увидел, как проходит экзамен в школе дворников (чего стоит этот Гарри Поттер на деревянной лопате!) и обучение на водителя маршрутки (с практикой по вырезанию подставки под деньги из поролона). Вчера певица из Франции покупала квартиру в Нижнем Тагиле(особенно ей понравился кафель), а небогатая российская бабушка с жалостливым внуком кормили воробушка (недолго, правда)... Еще команды показали нынешнего премьера на собрании профсоюза бомжей и несколько зарисовок из отношений мужчины и женщины.

Юмор гостей был более ярким и оригинальным, чем выступления городских команд, - это отметили и зрители громкостью и длительностью апплодисментов, и жюри при выборе победителей в парах. В итоге только молодые, но уже знаменитые несколькими яркими победами игроки «Северного квартала» смогли обойти противников из Новоуральска, а в остальных парах уверенно лидировали гости Кубка. Как отметил почетный гость Кубка и опытный квнщик Андрей Лоптев,игравший в команде «Каюк-компания», тагильские команды несколько расслабились, авот юмор гостей был универсальный и пришелся бы к месту в любом городе.

В итоге спонсор фестиваля «Планета Новая версия» интернет-провайдер «Планета», а также многочисленные партнеры устроили раздачу подарков всем участникам - каждый получил приятный бонус, а победители из Челябинска завоевали главный приз - сертификат на 20 000 рублей.