Первое фото универсала Jaguar XF появилось в Сети
27 февраля 2012, 08:42ОбществоРОман БОТов
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В Сеть просочилось первое фото новейшего универсала Jaguar XF Sportbrake, который по некоторым данным дебютирует на автосалоне в Женеве. Судя по качеству изображений, фото были сделаны с брошюры, которая во всей красе демонстрирует корму новинки. Предполагается, что вводя в свой модельный ряд самый, пожалуй, непопулярный среди британских моделей кузов, Jaguar создаст конкуренцию таким моделям как Audi A6 Avant и BMW 5 Series Touring.
Технических деталей о новинке компания не раскрывает. Автопроизводитель предоставил лишь несколько собственноручно сделанных шпионских фотографий. Можно лишь предположить, что универсал получит аналогичную моторную гамму, как и седан XF, включая 2,2-литровый 4-цилиндровый дизельный двигатель мощностью 190 л.с. Можно также предположить, что британская новинка будет сравнима по габаритам со своими конкурентами, объем багажника которых составляет 565 и 560 л. Кроме того, вполне вероятно и появление полноприводной версии. Как сообщал ранее руководитель бренда Эдриан Холлмарк считает необходимость вывода такой модификации на рынок критической, так как, к примеру, на рынке США полноприводные универсалы пользуются завидной популярностью.
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