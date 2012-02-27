Первое фото универсала Jaguar XF появилось в Сети

Технических деталей о новинке компания не раскрывает. Автопроизводитель предоставил лишь несколько собственноручно сделанных шпионских фотографий. Можно лишь предположить, что универсал получит аналогичную моторную гамму, как и седан XF, включая 2,2-литровый 4-цилиндровый дизельный двигатель мощностью 190 л.с. Можно также предположить, что британская новинка будет сравнима по габаритам со своими конкурентами, объем багажника которых составляет 565 и 560 л. Кроме того, вполне вероятно и появление полноприводной версии. Как сообщал ранее руководитель бренда Эдриан Холлмарк считает необходимость вывода такой модификации на рынок критической, так как, к примеру, на рынке США полноприводные универсалы пользуются завидной популярностью.