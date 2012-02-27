Range Rover представил новый Evoque Cabrio

Основное отличие концепта от серийной модели - это наличие откидного верха. Как заявили инженеры компании, уменьшение массы автомобиля не скажется на управляемости Evoque Cabrio. Внутри автомобиль отличается от серийной версии лишь наличием дорогой акустической системы, а также 8-дюймового сенсорного экрана. Представители компании не спешат прогнозировать, пойдет ли Evoque Cabrio в серийное производство. Между тем, эксперты считают, что если Range Rover и задумает пустить новинку на конвейер, то произойдет это не раньше 2015 года.