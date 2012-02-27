Резкий взлет в ТОП-50 самых информационно открытых банков страны

Медиа-рейтинг российских банков специально для портала Banki.ru ежегодно составляет компания «Медиалогия». ТОП-50 составляется на основании «индекса информационного благоприятствования» - количества и качества упоминаний банка в самых влиятельных и авторитетных СМИ, включая печатные средства массовой информации, телевидение, радио, информационные агентства, а также интернет-порталы и блоги.

Стоит отметить, что в 2011 году в Банке24.ру действительно произошло немало важных событий, на которые обратили внимание СМИ. Так, к примеру, Банк24.ру подтвердил свой статус пионера рынка дистанционных банковских сервисов иодним из первых в стране предложил своим клиентам iPhone-банкинг и Android-банкинг.