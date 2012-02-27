Резкий взлет в ТОП-50 самых информационно открытых банков страны
По итогам 2011 года Банк24.ру впервые вошел в список российских банков, которые чаще остальных упоминаются в средствах массовой информации. Из почти 900 банков, работающих в нашей стране, Банк24.ру занял 47-е место, обогнав многие крупные федеральные банки. А по итогам января Банк24.ру - дополнительно плюс 11 позиций рейтинга. И, как следствие, Банк24.ру отмечен в середине рейтинга на 36 позиции.
Медиа-рейтинг российских банков специально для портала Banki.ru ежегодно составляет компания «Медиалогия». ТОП-50 составляется на основании «индекса информационного благоприятствования» - количества и качества упоминаний банка в самых влиятельных и авторитетных СМИ, включая печатные средства массовой информации, телевидение, радио, информационные агентства, а также интернет-порталы и блоги.
Стоит отметить, что в 2011 году в Банке24.ру действительно произошло немало важных событий, на которые обратили внимание СМИ. Так, к примеру, Банк24.ру подтвердил свой статус пионера рынка дистанционных банковских сервисов иодним из первых в стране предложил своим клиентам iPhone-банкинг и Android-банкинг.
Теперь корпоративные клиенты банка могут управлять своим расчетным счетом прямо с мобильного телефона без посещения офиса. Также появилась возможность осуществлять все без исключения банковские операции дистанционно. Кроме того, хорошими новостями в прошлом году стало повышение агентством «Рус-рейтинг» кредитного рейтинга Банка24.ру до уровня «ВВB+», а также успешное завершение финансового оздоровления банка ГК «Агентство по страхованию вкладов» и Банком России.