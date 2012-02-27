В США назвали неудачников года

Рекордсменом по числу номинаций стал комедийный артист Адам Сандлер:он получил одиннадцать знаков позора в категориях худший актер, худшийсценарист, худший продюсер и худший фильм — имеется в виду не только егоновая комедия с переодеваниями «Джек и Джилл», в которой он играети мужскую и женскую роли, но и удостоенный шести «малиновых номинаций»фильм по его сценарию «Баки Ларсон: рожденный звездой».

В числеудостоенных этой сомнительной награды оказался и Аль Пачино, запятнавшийсебя коротким появлением в комедии «Джек и Джилл». В компаниюнеудачников угодили и такие звезды, как Николас Кейдж (номинированв категории «худший актер» сразу в трех фильмах) и Николь Кидман(за роль второго плана в комедии «Притворись моей женой»). Претендентамина статус худших фильмов объявлены также «Трансформеры: Темная сторонаЛуны» и очередная серия «Сумерки. Сага. Рассвет», получившая восемьноминаций на «Золотую малину», в том числе на «антипремии» актерамТэйлору Лотнеру и Кристен Стюарт.