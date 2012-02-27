Volvo раскрыл внешность нового хэтчбека V40

Это, стоит отметить, превышает габариты пятидверного варианта BMW 1 Series примерно на 15 см, а Mercedes-Benz A-class обещает оказаться короче новинки чуть ли не на 30 см. Судя по распространенным изображениям интерьера, хэтчбек получит традиционную переднюю панель и хорошо знакомую по прочим моделям марки парящую центральную консоль. Однако панель приборов и монитор на центральной консоли выглядят гораздо современнее, чем ранее. Известно, что Volvo V40 получит обширную гамму бензиновых и дизельных двигателей, но производители пока не уточняют, каких именно. По некоторым сведениям, ими станут атмосферные и турбированные 1,6-литровые двигатели разной степени форсировки, а также дизели объемом до 2 литров. Премьера нового хэтчбека Volvo V40 состоится на Женевском автосалоне, а в продажу шведская новинка поступит к концу текущего года.