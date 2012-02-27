За ходом голосования в Нижнем Тагиле можно будет проследить в режиме онлайн

Специалистами «Ростелеком-Урал» в Нижнем Тагиле установлено и протестировано154 программно-аппаратных комплекса (ПАК) для обеспечениявидеотрансляции. Об этом сообщил Юрий Иванов, директор Нижнетагильской РУС ЕФ, напресс-конференции, посвященной реализации в УрФО проекта организациивидеотрансляций с избирательных участков.

Видеотрансляция в день выборов со всех избирательных участков –беспрецедентная мера не только для России, но и для всего мира, заявилзаместитель Полномочного представителя Президента РФ в Уральскомфедеральном округе Сергей Сметанюк.

Система видеонаблюдения позволяет получить объективную картинуголосования каждому, кто в этом действительно заинтересован. Она поможетдезавуировать любые попытки заранее объявить выборы нелигитимнымисказал Сергей Сметанюк.

98 % избирательных участков УрФО оснащены системой видеонаблюдения. В 2%входят участки на закрытых объектах (военных, местах заключения), вмедучреждениях и в малонаселенных пунктах. Всего в регион поступило 7,5тысяч ПАК. Стоимость одного комплекса составляет 25-28 тысяч рублей. Вреализацию проекта в Уральском округе вложено 482 млн рублей. По Россиицифра составляет 13 млрд рублей.

Онлайн-трансляция на сайте www.webvybory2012.ruбудет идти с 8.00 идо 20.00. После на время подсчета голосов будет сделан часовойперерыв. В это время камеры будут работать в автономном режиме: записьбудет идти, но без трансляции в Интернет. С 21.00 по московскому времени онлайн-трансляциявозобновится.

На каждом участке установлено по две видеокамеры: одна направлена на урны дляголосования, другая – на место работы со списками избирателей и выдачиизбирательных бюллетеней. Видеотрансляция будет вестись со всехнижнгетагильских участков, за исключением 10 пунктов для голосования,где технически сложно организовать видеонаблюдение. Это поселкиСеребрянка, Усть-Утка, деревня Верхняя Ослянка, некоторые участки на территории города.На них видеокамеры будут работать в автономном режиме, записываяинформацию на жесткий диск. В дальнейшем записи будут доступны в режимеофлайн, сообщил Юрий Иванов.

По словам специалиста, система видеонаблюдения на избирательных участках Нижнего Тагила работает исправно, это показала проверка 26 февраля. Но форс-мажоры практически неизбежны, что выяснилось в ходе пресс-конференции. Для проверки былапродемонстрирована работа видеокамер на избирательном участке в Челябинске (участок выбрали журналисты). Вместокартинок с двух камер участники пресс-конференции увидели только одну.Технические неполадки возможны, но члены избирательных комиссий обученыработе с оборудованием и в случае необходимости смогут камерыперезагрузить, заявил руководитель «Ростелком-Урал» Сергей Фролов.

После завершения выборов оборудование для видеотрансляции планируютиспользовать в школах при проведении ЕГЭ. Но в Нижнем Тагилепредставители «Ростелеком-Урал» и администрация города переговоры по этому вопросу пока невели.