Завтра в Екатеринбурге состоится учредительное собрание межрегионального движения «В защиту человека труда!»

Учредительное собрание состоится 28 февраля в ДК «УЗТМ» (УралМаш). По словам сопредседателей оргкомитета движения, на нем будет принят устав, распределены полномочия участников и назначены руководители областных и региональных отделений. В работе собрания движения примут участие трудовые коллективы Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областей и Пермского края. Именно в этих регионах России были проведены переговоры об открытии отделений «В защиту человека труда!».

Сопредседатель оргкомитета Евгений Артюх выступает за пересмотр всех региональных программ социально-экономического развития. Он считает нужным бороться с неэффективным чиновничьим аппаратом. Евгений заявляет, что с силой движения, которое они создают, невозможно будет не считаться.

Непрестижность рабочего труда, резкий отток и дефицит кадров, отсутствие представителей в органах власти - вот что привело к социальной пропасти и игнорированию интересов двух третей населения страны со стороны, так называемого, «креативного класса». Мы не хотим возврата к «рельсовым» войнам, забастовкам и голодовкам девяностых. Мы против любых попыток «классового» разобщения. Мы готовы стать объединительной силой. Мы убеждены, что сейчас должен состояться крутой, коренной разворот государственной политики в сторону трудящихся рассказывает JustMedia.ru Игорь Холманских.