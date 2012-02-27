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Завтра в Екатеринбурге состоится учредительное собрание межрегионального движения «В защиту человека труда!»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Завтра в Екатеринбурге состоится учредительное собрание межрегионального движения «В защиту человека труда!»

27 февраля 2012, 11:59Общество
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