Дух СССР и космическо-коммунистический стиль. В Нижнем Тагиле состоится открытие необычной выставки

Выставка называется «Город Солнца. Архитектура коммунизма». Период 1960-1980-х годов в советской архитектуре традиционно считается эстетически скучным. Постройки этого времени в основном ассоциируются с типовыми проектами и безликой застройкой, жестким функционализмом и диктатом индустриального дизайна. Эти стереотипы оставляют в тени целый пласт передовой отечественной архитектуры с ее ярко выраженной свободой творческой мысли, духом эксперимента и новаторства - архитектуры нового «космическо-коммунистического» стиля (по определению французского фотографа Фредерика Шобена).

Тема космоса стала одной из смыслообразующих в советской культуре 1960-1980-х годов. В огромном количестве художественных произведений – литературе, кино, музыке, архитектурных проектах – футуристических дух исторической Новизны и образ Светлого будущего советского человека. В этом не оформленном до конца единым манифестом направлении искусства читаются устремления советских людей к Справедливому миру, космическим далям, покорению запредельного. И именно в архитектуре как синтетической деятельности, объединяющей начала изобразительного искусства, инженерии и науки заложены «космические» культурные коды советской эпохи. Расшифровать некоторые из них и показать современниками образ будущего, который был у советского человека, и призвана выставка.

В центре внимания архитекторов условно «послесталинского» и «доперестроечного» периода, помимо вопросов массового строительства недорогого жилья для советских граждан, была и более сложная проблематика отношений между природой и человеком, между научно-техническим прогрессом и историей, наконец, между человечеством и космическими процессами, которые они пытались выразить через новый выразительный язык. В его поисках архитекторы обращались и к достижениям современной западной архитектуры, и традициям национального зодчества многонационального СССР, и опыту своих предшественников – архитекторов 1920-1930-х годов. Результатом стал целый ряд авторских построек, сооруженных в разных уголках страны, в которых прочитываются черты «большого космического стиля», гармонично сочетающего в себе вневременное и современное.

Выставка пройдет в кинотеатре «Красногвардееец» и познакомит посетителей с лучшими достижениями советской «космической» архитектуры 1960-1980-х годов. Смелые композиционно-простанственные решения, выразительные сопоставления объемов, сочетающиеся с монументальной основательностью, отличают здания Президиума Академии наук СССР в Москве (1968-1982), НИИ почвоведения и агрономии в Минске (1972), Центра парусного спорта в Таллине (1980), и позволяют говорить о них, как о программных сооружениях архитектуры «космическо-коммунистической» эпохи. Продолжают этот ряд постройки, формы которых вызывают прямые ассоциации с космическими объектами, межгалактическими кораблями и летающими тарелками: здания Музея Автомобильного завода имени Ленинского комсомола в Москве (1972), кафе-ресторана «Поплавок» в Днепропетровске (1976) и многие другие.

На выставке будет представлено несколько архитектурных объектов Нижнего Тагила. В рамках культурной программы выставки, которая продлится в течение трёх недель, посетители увидят фантастические фильмы, связанные с космической тематикой, а также фильм к 70-летию Юрия Алексеевича Гагарина (9 марта 2014 года).

Многие люди собирают свою коллекцию фотографий. Кто-то хранит эти фотографии на компьютере, а бывают и те, кто получает удовольствие от создания фотоальбома своими руками. Используя фотоальбом с калькой, можно сделать не просто красивый альбом, но и наполнить его смыслом, придать дополнительный шарм.