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Дух СССР и космическо-коммунистический стиль. В Нижнем Тагиле состоится открытие необычной выставки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Дух СССР и космическо-коммунистический стиль. В Нижнем Тагиле состоится открытие необычной выставки

27 февраля 2014, 11:35Общество
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