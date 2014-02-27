КАМАЗ снизил интерес к объединению с МАЗом

Ключевой момент создания холдинга «РосБелавто» - совместный обмен активами российского и белорусского предприятий. Тем не менее, «Минский автомобильный завод» по первоначальному договору, должен передать КАМАЗу больше своих активов. То есть фактически российская сторона будет иметь большую долю в совместном предприятии, чем ОАО «МАЗ».

Беларусь, как сообщают официальные источники, боится «продешевить». Но многие эксперты заявляют, что Россия заведомо предложила «Минскому автомобильному заводу» невыгодные условия объединения. Также большинство экономистов заявляет, что фактически белорусское предприятие потеряет многое, если объединится с КАМАЗ.

«Минский автомобильный завод» рискует оказаться без инвестиций и собственного производства. Естественно, МАЗ ждет от России денежного финансирования для проведения модернизации своего предприятия. Но скорее всего, создание «РосБелавто» будет выгодно только КАМАЗ, ведь компания сумеет ликвидировать одного из главных конкурентов – ОАО «МАЗ».

По словам многих специалистов, на «Минском автомобильном заводе», скорее всего, будут изготавливаться колесные диски и другие комплектующие к российским грузовикам. Расширение рынка сбыта для МАЗ, инвестирование в производство и оказание всяческой поддержки белорусской стороне, скорее всего, Российская Федерация не будет предоставлять. Поэтому реализация создания совместного проекта с участием КАМАЗ и «Минского автомобильного завода» всячески откладывается. Теперь создание холдинга «РосБелавто» находится под очень большим вопросом. Дело в том, что многие СМИ утверждают, что Россия потеряла интерес к участию в совместных планах с Беларусью.