Компания Nissan представила новую Teana

Новая Teana оснащается комплексом инновационных технологий, который включает новую мультимедийную систему Nissan Connect, комплекс систем активной безопасности Safety Shield (в нее входят системы: мониторинга слепых зон, распознавания движущихся объектов, контроля рядности движения и кругового обзора) и передовой 4-дюймовый многофункциональный дисплей на приборной панели.

Для Nissan Teana предлагается модернизированный 2,5-литровый 4-цилиндровый двигатель мощностью 172 л.с., более легкий и экономичный, в сочетании с новым поколением вариатора Xtronic®. Новая трансмиссия обеспечивает более мощное ускорение, меньший расход топлива и большую плавность хода. Автомобиль будет комплектоваться и прежним 3,5-литровым бензиновым двигателем мощностью в 249 л.с. в паре с вариатором нового поколения.

По сравнению с предыдущим поколением новый Teana в большей степени ориентирован на водителя и на получение удовольствие от вождения. Для улучшения управляемости в Teana была усовершенствована задняя многорычажная подвеска.

Размеры нового Nissan Teana изменились. Автомобиль стал немного длиннее, шире и ниже, при этом дорожный просвет автомобиля не изменился.

В России новая Teana будет доступна в трех комплектациях, каждая из которых предлагает широкий перечень стандартного оборудования.

Базовая комплектация Elegance включает такие опции как 4- дюймовый многофункциональный дисплей на приборной панели, управление бортовым компьютером, круиз-контролем, аудио и Bluetooth hands-free на руле, датчик дождя и датчик света, двухзонный климат-контроль, цветной центральный 5-дюймовый дисплей с CD/MP3 и 6 динамиками, передний и задний парктроники и многое другое. Стоимость Nissan Teana в комплектации Elegance - от 1 083 000 рублей.

Комплектация Luxury помимо стандартного оборудования базовой комплектации, включает такие опции как автозатемняющееся зеркало заднего вида, камера заднего вида, ксеноновые фары и подогрев задних сидений. Стоимость автомобиля в комплектации Luxury - от 1 230 000 рублей.

Максимальная комплектация Premium оснащается такими опциями, как подогрев рулевого колеса, камера кругового обзора и комплекс систем безопасности Safety Shield (система мониторинга «слепых» зон, система распознавания движущихся объектов и система контроля рядности движения), система контроля давления в шинах, функция Clean Air и вентиляция передних сидений. Автомобиль в комплектации Premium оснащается 17 легкосплавными колесами. Стоимость автомобиля в комплектации Premium составляет 1 330 000 рублей для модификации с двигателем 2,5 литра и 1 497 000 рублей для модификации с двигателем 3.5 литра.