Купе Lexus RC получило спорт-пакет F Sport
Компания Lexus распространила первые фотографии купе RC со спорт-пакетом F Sport. Мировая премьера этой модификации состоится в рамках Женевского автосалона.
От обычных Lexus RC 350 купе со спорт-пакетом можно отличить по более агрессивному обвеску кузова с крупной сетчатой решеткой радиатора, а также эксклюзивным 19-дюймовым колесным дискам и особому оформлению интерьера.
Силовая установка осталась прежней. Двухдверка будет оснащаться 306-сильным шестицилиндровым двигателем объемом 3,5 литра и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Динамические характеристики модели пока не сообщаются.
Помимо этого, купе будет комплектоваться адаптивной подвеской и полноуправляемым шасси.
Также в Женеве дебютирует «заряженный» вариант модели RC. Он получит пятилитровый восьмицилиндровый двигатель мощностью 450 лошадиных сил, задний дифференциал с изменяемым вектором тяги, активный задний спойлер, 19-дюймовые колесные диски, а также четырехпоршневые тормозные механизмы Brembo.
Премьера обычного купе Lexus RC состоялась в ноябре прошлого года в Токио. Двухдверка может быть оснащена либо 3,5-литровым бензиновым мотором V6, либо гибридной силовой установкой, в состав которой входит 2,5-литровый двигатель.