Купе Lexus RC получило спорт-пакет F Sport

От обычных Lexus RC 350 купе со спорт-пакетом можно отличить по более агрессивному обвеску кузова с крупной сетчатой решеткой радиатора, а также эксклюзивным 19-дюймовым колесным дискам и особому оформлению интерьера.

Силовая установка осталась прежней. Двухдверка будет оснащаться 306-сильным шестицилиндровым двигателем объемом 3,5 литра и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Динамические характеристики модели пока не сообщаются.

Помимо этого, купе будет комплектоваться адаптивной подвеской и полноуправляемым шасси.

Также в Женеве дебютирует «заряженный» вариант модели RC. Он получит пятилитровый восьмицилиндровый двигатель мощностью 450 лошадиных сил, задний дифференциал с изменяемым вектором тяги, активный задний спойлер, 19-дюймовые колесные диски, а также четырехпоршневые тормозные механизмы Brembo.