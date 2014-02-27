Открытие сайтов для Челябинска и Екатеринбурга
27 февраля 2014, 11:10Обществоkrivonos
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Спешим Вас порадовать очередными обновлениями. С недавнего времени стали доступны версии сайта для Екатеринбурга и Челябинска.
Спешим Вас порадовать очередными обновлениями.
С недавнего времени стали доступны версии сайта для Екатеринбурга и Челябинска. Так же в этих городах были открыты офисы, в которых вы можете забрать свой заказ.
На сайте были пересмотрены все цены, теперь они в 1.5-2 раза меньше и количество заказываемой продукции можно выбирать как малыми, так и большими тиражами.
Структура сайта так же претерпела изменения и стала более понятной и удобной.
Так же на сайте появился онлайн консультант, благодаря которому вы всегда можете связаться с нашими менеджерами, которые будут рады ответить на все возникшие у Вас вопросы.
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