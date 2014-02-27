Открытие сайтов для Челябинска и Екатеринбурга

Спешим Вас порадовать очередными обновлениями.

С недавнего времени стали доступны версии сайта для Екатеринбурга и Челябинска. Так же в этих городах были открыты офисы, в которых вы можете забрать свой заказ.

На сайте были пересмотрены все цены, теперь они в 1.5-2 раза меньше и количество заказываемой продукции можно выбирать как малыми, так и большими тиражами.

Структура сайта так же претерпела изменения и стала более понятной и удобной.