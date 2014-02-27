Овердрафт для юридических лиц

Следует отметить, что овердрафт для предприятий, как и для физических лиц, открывается на срок не превышающий года, по истечении которого договор могут продлить. Лимит доступных средств рассчитывается индивидуально в каждом отдельном случае, исходя из возможностей потенциального заемщика, в частности, в зависимости от его финансового состояния, к примеру, не было ли оно замечено в смене учредителя ООО или в других альтернативных способах ликвидации фирм.

Классический овердрафт выдается в заранее оговоренной соглашением сумме на условиях, идентичных обычному кредитованию. Авансовый овердрафт предоставляется лишь тем заемщикам, которые уже успели продемонстрировать свою стабильность, при подобном заимствовании основным доходом банковской организации станет расчетно-кассовое обслуживание. Деньги «под инкассацию» могут получить лишь те компании, которые на свой расчетный счет вносят три четверти оборотных средств в виде наличности. Следует отметить, что единственным видом овердрафта, при котором финансовое учреждение не обращает внимания на финансовое состояние своего клиента является технический овердрафт, который предоставляется заемщику под гарантии того, что на его счет будут внесены средства, благодаря которым и будет погашен кредит.

Как получить возможность воспользоваться овердрафтом?

Как и при классическом бизнес-заимствовании, при рассмотрении возможности предоставить клиенту овердрафт, разные банковских организации по-разному видят для себя «идеальных» заемщиков. Тем не менее, существуют некоторые требования, которые являются общими для всех финансовых учреждений. Прежде всего, потенциальный заемщик должен иметь счет в банковской организации, которую он выбрал для открытия овердрафта. Кроме этого, к моменту заключения договора он должен пользоваться расчетными услугами в данном финансовом учреждении не меньше, чем последние полгода. Также, организация должна активно заниматься своей действующей деятельностью не меньше года, причем результатом деятельности должны стать постоянные финансовые поступления на счет компании. Отдельно следует сказать, что, скорее всего, кредитор потребует от своего клиента гарантий в виде залогового обеспечения или поручительства. Это своеобразная защита от ситуаций, в которых заемщик может уклониться от выплаты задолженности при помощи слияния ООО. Как только поданные потенциальным заемщиком документы будут рассмотрены банковской организацией (помимо прочего, отдельное внимание будет уделено объему выручки поступающей на счет и финансовому состоянию компании), при положительном решении заключается соглашение, в котором будет указан период действия доступного лимита и срок, на протяжении которого заемщик сможет непрерывно его использовать.