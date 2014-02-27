Появится ли в Тагиле IKEA: сегодня Денис Паслер встречается с послом Швеции

На повестке дня обсуждение вопросов дальнейшего экономического сотрудничества между королевством и Свердловской областью. Отметим, наш регион экспортирует в европейское королевство продукцию химической промышленности, черной металлургии, алюминий. В Свердловской области работают представительства шведских компаний Атлас Копко (производство компрессорного оборудования), ЭлфаУрал (шкафы-купе, мебельные стеллажи и т.д.) и, конечно, IKEA.

Таким образом, одним из главных вопросов дня – возможности увеличения товарооборота, расширения присутствия шведских производств на территории региона. Не исключено, что будет поднят вопрос о строительстве новой IKEA, а площадка Нижнего Тагила, как перспективного и значимого муниципалитета в области, подходит здесь как нельзя лучше.

Добавим, визит посла пройдет в Дни Швеции в Свердловской области. Бизнес-встречи состоятся на площадке Уральской торгово-промышленной палаты. Среди шведских предприятий-участников - крупнейшие в мире производители энергетического оборудования, осветительных приборов, высокопрочной стали, специалисты в сфере мебельного дизайна, частная образовательная компания, производители медицинского, спортивного и рекреационного оборудования. Для уральских предприятий и организаций планируется проведение семинара SymbioCity, который будет посвящен вопросам комплексных решений для устойчивого развития всех городских систем.