ПРОМКО подтвердило соответствие стальных мелющих шаров требованиям ГОСТ Р

Компания ПРОМКО продолжает подтверждать качество своей продукции, изготовляемой под маркой «Старый Соболь». В очередной раз сертификацию в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии прошли стальные мелющие шары диаметром 120 и 140 мм. Получены сертификаты соответствия на один год взамен прежних, утративших силу в связи с истекшим сроком действия.

Испытания продукции ПРОМКО провел испытательный центр Уральского института металлов. Установлено, что шары стальные мелющие диаметром 120 мм повышенной твердости общего назначения (2 группы) и высокой твердости для измельчения руд черных металлов (3 группы) соответствуют требованиям ГОСТ 7524-89. Также подтверждено, что шары стальные мелющие диаметром 140 мм, повышенной твердости общего назначения (2 группы) и высокой твердости для измельчения руд черных металлов (3 группы) соответствуют требованиям ТУ 1171-003-49547075-2010.

Отметим, что высокие качественные характеристики шаров и цильпебсов «Старый Соболь» обеспечиваются следующими факторами: отлаженной технологией и способом производства, запатентованными способами закалки и отпуска, контролем качества сырья и продукта на определенных этапах производства.

Каждая партия продукции проходит проверку качества в собственной лаборатории, оснащенной современнейшими немецкими приборами для измерения твердости и анализа химического состава металлов (твердомер Zwick 4150LK, спектрометр Bruker Q2 Ion).